Путин призвал россиян прийти на выборы и принять обдуманное решение

Президент РФ Владимир Путин Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал россиян обязательно проголосовать на предстоящих выборах и отметил, что это станет общим ответом всем, кто хочет ослабить Россию.

"Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение трех дней - 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества", - сказал Путин в телеобращении к россиянам по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов.

По мнению президента, это станет "общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу".

"Участие в выборах - это наш общий вклад в победу России", - подчеркнул он.

"Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему", - заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение. "От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные и компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз", - сказал он.

Глава государства отметил, что избирательная кампания во многом определяющая и масштабная. Кроме того, она проводится в условиях специальной военной операции.

"Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству - пример для всей страны", - сказал Путин.

"Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя, ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны", - отметил он.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трёх - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.