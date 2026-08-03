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Стартует прием заявок на онлайн-голосование на выборах в РФ в сентябре

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Единый день голосования (ЕДГ) в сентябре на федеральной платформе стартует на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) в понедельник и продлится до 14 сентября включительно.

На выборах в сентябре ДЭГ, то есть онлайн-голосование без посещения избирательного участка, в этом году будет доступно в 33 регионах: на портале ДЭГ - для граждан с постоянной регистрацией во всех регионах, где оно доступно, кроме Москвы, а для граждан с постоянным регистрацией в столице - на портале mos.ru.

Чтобы принять участие в ДЭГ, гражданам из тех регионов, где оно проводится, нужно подать соответствующее заявление на Госуслугах с 3 августа по 14 сентября до 23:59 мск. Само голосование будет проходить на платформе vybory.gov.ru.

Для голосования на столичной платформе подавать заявление не нужно, достаточно иметь полную учётную запись на mos.ru.

Заявление действует сразу для всех выборов, в которых избиратель может принять участие, сообщили ранее в пресс-службе Минцифры РФ.

Там отметили, что ресурсы ДЭГ внесены в так называемый "белый список" и будут доступны для избирателей на сентябрьских выборах в РФ в случае ограничений мобильной связи и интернета в целях безопасности. Кроме того, в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi.

По данным министерства, потенциально проголосовать онлайн смогут до 48,4 млн человек, 86% из которых уже имеют подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг, сопоставленную с Регистром избирателей (она необходима, чтобы зарегистрироваться на ДЭГ в 32 регионах).

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещённые с ними выборы различных уровней пройдут в РФ в ЕДГ в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.

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