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Мошенники в сфере ОСАГО оживились, страховщики советуют меры предосторожности

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Летом традиционно возрастает число желающих сэкономить на страховании, одновременно в этот период активизируются и мошенники, предупреждают страховщики.

Руководитель блока защиты активов ВСК Олег Ручкин, говоря о схемах и признаках мошенничества, сообщил, что самый распространенный способ обмана в ОСАГО, по его оценке, - продажа поддельного полиса. "Чтобы не попасться на уловку, автовладельцам стоит обращать внимание на три ключевых сигнала опасности. В их числе - цена, способ оплаты и финальная проверка в базе данных" - отметил он.

"Первое, что должно насторожить водителя, - это слишком выгодная стоимость, - пояснил представитель компании (его слова приводятся в пресс-релизе ВСК). - Если предлагаемый полис значительно дешевле среднерыночной цены или суммы, которую водитель платил по истекшему договору ОСАГО, велика вероятность, что это фальшивка". В качестве ориентира ВСК рекомендует использовать данные Российского союза автостраховщиков (РСА), например, по итогам первых пяти месяцев 2026 года средняя стоимость ОСАГО по стране составила 7,6 тыс. рублей.

Второй важный аспект - процесс коммуникации. "Мошенники почти всегда просят перевести деньги не на официальный счет страховой компании, а на реквизиты стороннего юрлица, ИП или вовсе на банковскую карту физического лица", - обратил внимание Ручкин. Кроме того, они "стремятся увести клиента из официальной формы на сайте, запрашивая сканы паспорта и СТС, в личные сообщения мессенджеров", добавил он.

Особое внимание стоит уделить проверке документа. "Аферисты часто присылают покупателю реалистичный PDF-файл с корректным номером бланка, который действительно числится в Национальной страховой информационной системе. Однако здесь кроется главная ловушка: под этим номером, как правило, зарегистрировано совершенно другое транспортное средство (например, мотоцикл со страховкой около 2,6 тыс. рублей) или другой страхователь с большей скидкой за безаварийную езду. Такой полис считается недействительным, и выплаты по нему в случае аварии не предусмотрены", - подчеркнул представитель ВСК.

Чтобы обезопасить себя, по его словам, "необходимо сверять по базе РСА не только номер бланка, но и убедиться в отсутствии ошибок в VIN-коде, госномере автомобиля и ФИО страхователя".

Если все же автовладелец попался на уловки преступников, "необходимо сохранить всю переписку с мошенником, квитанцию перевода, "черновик полиса" и его PDF-версию, после чего - подать заявление в банк для оспаривания перевода и в полицию", рекомендует руководитель блока защиты активов ВСК.

ВСК
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