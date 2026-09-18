Работа избирательных участков в Сочи возобновлена после атаки БПЛА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Избирательные участки в Сочи возобновили работу после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Андрей Прошунин в пятницу.

"Отмена угрозы атаки БПЛА в Сочи. Избирательные участки возобновили работу", - написал мэр в своем канале в мессенджере Max.

Ранее сообщалось, что в Сочи временно приостановлена работа избирательных участков из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

В Сочи выбирают депутатов Государственной думы девятого созыва. Работают 244 избирательных участка.