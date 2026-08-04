Военнослужащий в Севастополе убил четырех человек и ранил еще четверых

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащий в севастопольском селе Хмельницком убил четырех человек, ранил еще четверых, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев во вторник.

"По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, мужчина задержан.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.