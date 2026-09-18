Памфилова назвала чушью информацию о взломе ГАС "Выборы"

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала заранее подготовленной провокацией сообщения ряда оппозиционных изданий о взломе и утечке данных из обеспечивающей проведение голосования в РФ государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы".

"Рядом оппозиционных изданий со ссылкой на неподтвержденные источники распространяются сведения о компрометации ГАС "Выборы". Это была задуманная большая акция. (...) Мы же открытая система, к нас открытые данные: где расположены территориальные (комиссии - ИФ), избирательные, составы комиссий. Всё это открыто. И они начинают рассылать представителям ТИКов, членам избирательных комиссий, кстати, от всех партий сведения, что якобы они чуть ли не в сердце ГАС "Выборы" внедрились", - сказала Памфилова на заседании в информационном центре ЦИК в пятницу.

"Все знают, что это полная чушь, что это невозможно. Мы уже тысячу раз говорили, что ГАС "Выборы" - это абсолютно автономная, суперзащищённая система", - подчеркнула глава ЦИК РФ.

Памфилова добавила, что письма приходили "с элементами угроз".

"Хорошо коллеги готовились, но мы лучше защищаемся. Несколько таких атак и угроз удалось отбить. И вся эта дешёвая провокация, я уверена, выеденного яйца не стоит. Мы уверены в том, что она не помешает волеизъявлению наших граждан. Люди идут на избирательные участки, и мы их приветствуем", - сказала она.

"То есть голосование назло всем провокаторам и недоброжелателям идет нормально, в штатном режиме. И очень хочу надеяться, что так все эти дни и будет", - заключила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещённые с ними выборы различных уровней проходит в РФ с 18 по 20 сентября.