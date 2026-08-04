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До Иркутской области долетел дым от пожаров в соседних регионах

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Иркутской области появилось задымлениеот лесных пожаров в Красноярском крае и Якутии, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра лесного комплекса региона Павла Кирдяпкина.

"Появляются сообщения, что в населенных пунктах Катангского, Нижнеилимского и Усть-Илимского районов наблюдается задымление. По результатам анализа снимков космического мониторинга, а также направления ветров установлено, что задымление происходит из-за пожаров в соседних регионах: Красноярском крае и Якутии", - заявил он.

На 4 августа в Иркутской области действуют два лесных пожара общей площадью 63 га в Катангском районе, они расположены достаточно далеко от населенных пунктов.

В лесном фонде в регионе 3 августа потушили четыре ранее обнаруженных пожара общей площадью 2 493 га, в том числе крупный пожар в Катангском районе. Это возгорание возникло на месте ранее ликвидированного пожара из-за сухой жаркой погоды в зоне контроля - отдаленной труднодоступной местности. Тушили его вручную, доставка наземной техники была невозможна.

Наземное патрулирование в Приангарье ведут 94 группы, в составе которых 207 человек, авиамониторинг - пять бортов Ан-2 и 10 легкомоторных самолетов.

Приангарье Иркутская область Якутия Красноярский край Усть-Илимский районы Павел Кирдяпкин
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