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Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком увеличилось до 58 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком увеличилось до 58 человек
Фото: РИА Новости

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58 человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Госпитализирован 21 человек.

"По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе 3 детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще 2 находятся в больнице Новороссийска. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых 9 детей, получили амбулаторное лечение", - отмечает оперштаб.

3 августа в результате атаки БПЛА на Краснодарский край в Архипо-Осиповке погибли семь человек, в том числе трое детей.

Геленджик Краснодарский край Архипо-Осиповка
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