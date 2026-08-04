Возгорание на складе Wildberries в Ленинградской области ликвидировано

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Открытое возгорание, возникшее после атаки БПЛА на складе Wildberries-Russ в Тосненском районе Ленинградской области, ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"По ситуации в Красном Бору: в данный момент открытое возгорание ликвидировано, идет проливка части здания склада. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших людей на предприятии нет", - написал глава региона в своем канале в Max.

Как сообщалось, в результате атаки БПЛА во вторник на складскую зону в поселке Красный Бор Ленинградской области произошел пожар на объекте Wildberries-Russ. Всего над территорией региона было сбито 17 беспилотников, один человек пострадал.



