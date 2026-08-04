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ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двоих россиян, готовивших теракты

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двоих россиян, готовивших теракты
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые по заданию военной разведки Украины должны были совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 г.р., осуществлявшие по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористическую деятельность на территории Республики Крым", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, после обучения обращению с самодельным взрывным устройством куратор поручил задержанным "совершить террористические акты на объектах критически важной инфраструктуры региона и в отношении руководителя одного из новых регионов в период его пребывания на территории полуострова".

По заданию украинской военной разведки мужчины также собирали информацию о подразделениях ВС РФ в Крыму.

Также, заявили в ЦОС, они планировали вступить в запрещенную на территории РФ украинскую террористическую организацию.

В ходе обысков у задержанных обнаружены три FPV-дрона, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 грамм в каждом, а также самодельная бомба с массой взрывчатого вещества 800 грамм.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (государственная измена) УК России.

"Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания", - сообщили в ФСБ.

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