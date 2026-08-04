Суд в Москве рассмотрит протокол на Бориса Надеждина

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы зарегистрировал дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации) политика Бориса Надеждина (признан в России иноагентом), сообщили в Мосгорсуде.

"Из поступивших в суд материалов следует, что на интернет-ресурсе Медузa - Live размещена ссылка на видеоинтервью Надеждина, размещенное на видеохостинге YouTube, на каналах "Meduza", "Meduza/Podkasts"",- сообщили в суде.

В 2023 году деятельность организации "Meduza Project", которой принадлежат эти ресурсы, была признана нежелательной для России.

Минюст внес Надеждина в реестр иноагентов в июле 2026 года.

В 2024 году Надеждин объявлял о намерении участвовать в президентских выборах от партии "Гражданская инициатива", но ЦИК отказал ему в регистрации, обосновав это недостаточным количеством достоверных подписей.