Минобороны РФ заявило о поражении семи судов с грузами для ВСУ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российские военные поразили беспилотниками "Герань-4 Сикер" семь судов в Черном море, которые доставляли грузы для украинской армии, заявило Минобороны РФ.

Министерство во вторник опубликовало кадры ударов дронами "Герань-4" по судам с грузами для ВСУ. В сообщении говорится, что поражены семь сухогрузов в черноморской операционной зоне.

"Суда, доставлявшие грузы военного назначения, поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. Успешное поражение целей подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении министерства.

"Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники", - заявило Минобороны РФ.

"Подразделения войск беспилотных систем используют высокоточные БПЛА, способные уничтожить любую цель на всей украинской территории", - говорится в сообщении.