Пятеро сотрудников МЧС ранены при ударе дрона в белгородском Шебекино

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пятеро сотрудников МЧС пострадали при целенаправленной атаке со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб во вторник.

"В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль - прибывший на место пожарный расчёт ликвидировал возгорание. Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Пожарная техника получила повреждения.