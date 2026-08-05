В Белгородской области от атак БПЛА пострадали еще семеро

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА пострадали семь человек, сообщил региональный оперштаб.

В хуторе Масычево Грайворонского округа при взрыве БПЛА ранены двое мужчин. У одного множественные осколочные ранения мягких тканей и открытый перелом, у второго - множественные осколочные ранения мягких тканей. Обоих отвезут лечиться в Белгород. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести,

Еще двое мужчин пострадали при атаке БПЛА на предприятие в селе Илек-Кошары Ракитянского округа. С осколочными ранениями их доставили в местную ЦРБ. У первого пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму задней поверхности грудной клетки, состояние средней степени тяжести, у второго - диагностировали минно-взрывную травму голени, состояние ближе к удовлетворительному. Мужчин госпитализируют в городскую больницу Белгорода. На месте атаки повреждены ворота и трактор.

Еще два человека ранены в поселке Пролетарский при атаке БПЛА на коммерческий объект. У мужчины, предположительно, осколочное ранение ноги, у женщины - осколочное ранение в области живота. Пострадавших госпитализируют в Белгороде. У коммерческого объекта повреждено остекление.

Житель Шебекина получил осколочное ранение надплечья в результате еще одной атаки дрона. Из Шебекинской больницы его перевезут лечиться в Белгород. На месте удара повреждены три автомобиля и остекление окон в многоквартирном доме.

В селе Муром Шебекинского округа при атаке дрона были повреждены ворота на предприятии.

В селе Грузкое Борисовского округа вследствие детонации дрона была повреждена кровля социального объекта.

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал предприятие - повреждены грузовой автомобиль и окна в здании.