Иноагентом признан Андрей Звягинцев

Андрей Звягинцев во время фотосессии победителей 79-го Каннского кинофестиваля Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов кинорежиссера Андрея Звягинцева.

Также иноагентами признаны обозреватель Павел Иванов, бизнесмен и блогер Ержан Тургумбай, журналист и писатель Михаил Шевелев и проект "Анархист-35".

По данным Минюста, Звягинцев участвовал в создании контента иноагентов и нежелательных для России организаций, распространял фейки о решениях и политике российских властей, взаимодействовал с иноагентами.

Распространение фейков о российских властях вменено всем новым иноагентам, Тургумбаю - еще и распространение фейков об РПЦ, а Иванову - о российской избирательной системе. Также всем вменили распространение контента иноагентов.

Иванов также участвовал в распространении контента нежелательных организаций, получал финансовую поддержку от иностранных источников и взаимодействовал с иностранным агентом, сказано в пресс-релизе.

По данным министерства, Тургумбай призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, выступал против СВО и участвовал в распространении контента нежелательной организаций.

Шевелеву вменили также участие в создании контента организации-иноагента и нежелательной организации.

Проект "Анархист-35" выступал против СВО, владельцем проекта является иноагент, а руководство проектом осуществляется вне России.

Из реестра иноагентов Минюст исключил ООО "Алая буква" и ООО "Институт нейрокогнитивных исследований" в связи с их ликвидацией.

Звягинцев - известный российский режиссер и сценарист, автор фильмов "Левиафан", "Нелюбовь", "Елена", лауреат наград различных фестивалей. В минувшем мае фильм "Минотавр" Звягинцева стал обладателем Гран-при - второй по значимости награды - Каннского кинофестиваля.