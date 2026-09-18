Поиск

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

Иноагентом признан Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев во время фотосессии победителей 79-го Каннского кинофестиваля
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов кинорежиссера Андрея Звягинцева.

Также иноагентами признаны обозреватель Павел Иванов, бизнесмен и блогер Ержан Тургумбай, журналист и писатель Михаил Шевелев и проект "Анархист-35".

По данным Минюста, Звягинцев участвовал в создании контента иноагентов и нежелательных для России организаций, распространял фейки о решениях и политике российских властей, взаимодействовал с иноагентами.

Распространение фейков о российских властях вменено всем новым иноагентам, Тургумбаю - еще и распространение фейков об РПЦ, а Иванову - о российской избирательной системе. Также всем вменили распространение контента иноагентов.

Иванов также участвовал в распространении контента нежелательных организаций, получал финансовую поддержку от иностранных источников и взаимодействовал с иностранным агентом, сказано в пресс-релизе.

По данным министерства, Тургумбай призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, выступал против СВО и участвовал в распространении контента нежелательной организаций.

Шевелеву вменили также участие в создании контента организации-иноагента и нежелательной организации.

Проект "Анархист-35" выступал против СВО, владельцем проекта является иноагент, а руководство проектом осуществляется вне России.

Из реестра иноагентов Минюст исключил ООО "Алая буква" и ООО "Институт нейрокогнитивных исследований" в связи с их ликвидацией.

Звягинцев - известный российский режиссер и сценарист, автор фильмов "Левиафан", "Нелюбовь", "Елена", лауреат наград различных фестивалей. В минувшем мае фильм "Минотавр" Звягинцева стал обладателем Гран-при - второй по значимости награды - Каннского кинофестиваля.

Минюст Михаил Шевелев Андрей Звягинцев Ержан Тургумбай Павел Иванов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 38

Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

 Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Швейцария обеспокоена передачей российских активов Nestle во временное управление

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

 Иноагентом признан Андрей Звягинцев

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после атаки БПЛА 13 сентября

Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

 Путин и Мишустин дистанционно проголосовали на выборах

Правительство за 5 лет выделило 33 млрд рублей на научные исследования в рыболовстве

В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

 В МИД РФ вызвана временная поверенная в делах Британии в России

Явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50%
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11824 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов