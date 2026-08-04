Трамп и эмир Катара обсудили конфликт США с Ираном

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент США Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре усилия по деэскалации конфликта Вашингтона и Тегерана, сообщает во вторник канцелярия катарского эмира.

"Они рассмотрели последние региональные события, в частности, усилия по деэскалации конфликта США и Ирана и урегулированию их разногласий", - говорится в пресс-релизе.

Эмир подчеркнул необходимость продолжения диалога между сторонами конфликта и призвал соблюдать меморандум о взаимопонимании, который США и Иран заключили в июне.

Трамп со своей стороны отметил роль Катара в "дипломатических усилиях и содействии диалогу".