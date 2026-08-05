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Сбито восемь БПЛА, летевших в направлении Москвы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Восемь беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы, было сбито силами ПВО, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

Ранее во вторник Собянин сообщал, что с 08:0 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА, большая часть из них нейтрализована на дальних подступах, 18 сбили на подлёте к столице.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2026 года Военная операция на Украине
Сергей Собянин Москва
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