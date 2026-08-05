Береговые ракетные комплексы на Курильских островах и Чукотке задействованы в учениях ТОФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот РФ сообщил, что береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" заняли позиционные районы на Курильских островах, Чукотке, Камчатке и в Приморье в рамках учений по обороне дальневосточных рубежей.

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" береговых ракетных соединений флота развернули пусковые установки в позиционных районах на побережье в Приморье, на Камчатке, Чукотке и Курильских островах", - говорится в сообщении пресс-службы флота, распространенном в среду.

"Личный состав дивизионов совершил марш на позиции, провел мероприятия по маскировке и организации обороны от современных угроз, организовал несение круглосуточного дежурства в готовности к применению оружия", - сообщил ТОФ.

Во флоте заявили, что БРК "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" позволяют создавать в назначенных районах прибрежной акватории дальневосточных морей зоны ограничения доступа и обеспечивать защиту побережья.

"Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров", - сказали в пресс-службе.

4 августа флот сообщил о старте учений по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока. Маневры пройдут в Японском, Охотском морях и северо-западной части Тихого океана. В них задействованы свыше 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов, а также беспилотные комплексы.

ТОФ сообщал, что в рамках учений военные отработают комплексное применение высокоточного оружия, современного вооружения и военной техники.