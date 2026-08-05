Минобороны заявило о поражении транспортно-логистических центров в Киеве и Киевской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Россия ночью нанесли массированный удар по связанным с ВСУ целям в Киеве и Киевской области, заявило Минобороны РФ в среду.

"В результате удара поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов", - заявило Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что ночной массированный удар нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности.