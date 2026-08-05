ВС РФ нанесли ночью массированный удар по логоцентрам в Киеве и Киевской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в ходе ночного удара в Киеве и Киевской области поражены логистические центры, работавшие в интересах украинских военных.

"Поражены в городе Киев: логистический центр "МЛП-Чайка", задействованный для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министерство заявило, что в Киеве поражен терминал и логистический центр "Новая почта". По словам российских военных, это крупные автоматизированные сортировочные комплексы, осуществляющие хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства дронов большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Минобороны РФ сообщило, что в Киеве нанесён удар по транспортно-логистическому центру "Транс-логистик", который осуществляет производство БПЛА различных модификаций, а также хранение и распределение материально-технических средств в интересах ВСУ.

Поражен логистический центр "Эпицентр" Киев", являющийся крупным автоматизированным складом, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА, заявило Минобороны РФ.

"Поражены в Киевской области: логистический центр "Терминал Бровары", осуществляющий хранение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.

Удар нанесен по транспортно-логистическому центру Бровары "Рабен Украина", заявило Минобороны РФ. В сообщении сказано, что это "крупный узел по распределению и хранению комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения".

По информации Минобороны РФ, удару подвергся логистический центр "Бровары" - крупный сортировочный комплекс компании "Новая почта". По словам российских военных, он осуществлял хранение беспилотников и комплектующих.

"На переходе морем южнее Одессы поражены три сухогруза, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ", - заявило Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что ночной массированный удар нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности.