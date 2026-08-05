Над регионами РФ и акваториями морей за ночь поразили 475 украинских дронов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, с 20:00 по московскому времени вторника беспилотники поражались над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.