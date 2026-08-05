ФСБ сообщила о задержании пытавшегося поджечь военкомат в Калужской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Калужской области гражданина РФ, который по заданию Службы безопасности Украины готовился поджечь военный комиссариат.

Как объявил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, подозреваемый 2004 года рождения инициативно установил сотрудничество с представителем СБУ, "после чего, выполняя его задания, нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти РФ".

Потом сотрудник СБУ предложил задержанному поджечь военкомат.

При обыске у подозреваемого обнаружены и изъяты несколько канистр с зажигательной смесью, а также средства связи, содержащие переписку с куратором, говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России.

"Задержанный дает признательные показания", - добавили в ФСБ.