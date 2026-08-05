Сирены включены в двух городах и восьми районах Удмуртии из-за угрозы БПЛА

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сигнал "Опасное небо" объявлен в Удмуртии из-за угрозы атаки БПЛА, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова в среду.

"Угроза атаки БПЛА. Включаем сирены в Можге, Сарапуле, Кизнерском, Граховском, Можгинском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Камбарском, Каракулинском районах", - написала Абрамова в своем канале в Max.

Ранее сообщалось о введении ограничений в аэропорту Ижевска утром в среду.