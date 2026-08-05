Минобороны РФ сообщило о снижении возможностей Киева по доставке оружия для ВСУ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России в среду опубликовало кадры поражения пяти сухогрузов в порту Николаев и в районе Одессы в Черном море, заявляет о снижении возможностей Украины по транспортировке военных грузов.

"В вечернее время 3 августа и в течение дня 4 августа расчетами реактивных БпЛА-К "Герань-4 сикер" в акватории Черного моря были поражены пять морских судов типа "сухогруз", использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

"Суда были поражены точными попаданиями БПЛА на рейде и в порту Николаев, а также - в Черноморской оперативной зоне восточнее и южнее Одессы", - отметили в ведомстве.

"В результате высокоточных ударов все цели были успешно поражены, что существенно снизило возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения", - сообщили военные.