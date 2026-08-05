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Июль в России стал самым теплым в истории наблюдений

Июль в России стал самым теплым в истории наблюдений
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Прошедший июль в РФ стал самым теплым в истории метеонаблюдений, обогнав прошлый максимум, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году. Значительный вклад в это внесла температура в регионах азиатской части страны, сообщили в Гидрометцентре России.

"Июль 2026 года на территории России – самый теплый в метеорологической летописи с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года. Его средняя температура превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году", - заявили в Гидрометцентре.

Там отметили, что этот результат достигнут за счет очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. "Здесь на обширной территории среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на 2-3 градуса и более. В Тюменской области - на 4 градуса", - уточнили в Гидрометцентре.

При этом на европейской территории России, как отметили метеорологи, было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более.

Гидрометцентр
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