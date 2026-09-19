Минцифры сообщило о попытке диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ сообщило о неудавшейся попытке диверсии на сетях связи на Дальнем Востоке с целью помешать проведению голосования на выборах в России; связь в регионах полностью восстановлена.

"Причиной перебоев с фиксированным интернетом стало преднамеренное повреждение волоконно-оптической линии связи - очередная попытка помешать проведению выборов. Она не удалась: голосование продолжается в штатном режиме. Последствия аварии были оперативно устранены", - говорится в сообщении.

"Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена", - уточнили в Минцифры.

Пресс-служба министерства подчеркивает, что Минцифры держит ситуацию на контроле.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различного уровня проходят в РФ с 18 по 20 сентября.