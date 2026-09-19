Поиск

Минцифры сообщило о попытке диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ сообщило о неудавшейся попытке диверсии на сетях связи на Дальнем Востоке с целью помешать проведению голосования на выборах в России; связь в регионах полностью восстановлена.

"Причиной перебоев с фиксированным интернетом стало преднамеренное повреждение волоконно-оптической линии связи - очередная попытка помешать проведению выборов. Она не удалась: голосование продолжается в штатном режиме. Последствия аварии были оперативно устранены", - говорится в сообщении.

"Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена", - уточнили в Минцифры.

Пресс-служба министерства подчеркивает, что Минцифры держит ситуацию на контроле.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различного уровня проходят в РФ с 18 по 20 сентября.

Минцифры РФ Дальний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим повышенной готовности объявлен в Иркутской области из-за медведей

Минпросвещения повысит минимальную нагрузку на старшеклассников с 1 сентября 2027 года

 Минпросвещения повысит минимальную нагрузку на старшеклассников с 1 сентября 2027 года

В Сочи открыли доступ к пляжам

 В Сочи открыли доступ к пляжам

Минцифры сообщило о попытке диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке

Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме

Медведев предложил "идти дальше" от временного управления активами западных компаний

За последние сутки в РФ в ходе выборов зафиксировано 24 ложных сообщения об актах терроризма

 За последние сутки в РФ в ходе выборов зафиксировано 24 ложных сообщения об актах терроризма

Минобороны сообщило о переходе под контроль РФ 27 населенных пунктов в зоне СВО

Доступ к пляжам ограничили в Сочи из-за опасности безэкипажных катеров

 Доступ к пляжам ограничили в Сочи из-за опасности безэкипажных катеров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11831 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3745 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов