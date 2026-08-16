Торговый центр в Донецке уничтожен из-за атаки БПЛА

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Торговый центр уничтожен в результате атаки беспилотников в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"В Куйбышевском районе в результате атаки БПЛА уничтожен торговый центр "Галактика", повреждены два транспортных средства, остекление и кровля дома", - говорится в сообщении Кулемзина, распространенном в воскресенье его пресс-службой.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников были уничтожены ТЦ в городе Макеевка, в пригороде Донецка, и в Енакиево.