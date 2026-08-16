Поражена стоянка патрульных катеров ВМС Украины и цех по сборке безэкипажных катеров в Одесской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по стоянке патрульных катеров военно-морских сил Украины в Вилково, а также в населенном пункте Белгород-Днестровский нанесен удар по цеху сборки и складу боевых частей для безэкипажных катеров ВСУ, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в населенном пункте Белгород-Днестровский (40 км юго-западнее Одессы) - цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров, применявшихся для совершения атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также российские города на черноморском побережье", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в населенном пункте Вилково (138 км юго-западнее Одессы) поражена стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины, привлекавшихся к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - заявили в Минобороны.