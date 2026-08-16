Два человека погибли в Херсонской области из-за удара украинского дрона

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Херсонской области в результате удара украинского дрона по машине, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье.

"В машине находились супруги - предприниматели из Нижних Серогоз. Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. В результате удара оба погибли на месте", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, атака была произведена с помощью БПЛА "Хорнет" в районе Дружбовки.