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Семь человек ранены в результате атак украинских дронов в Белгородской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Семь мирных жителей, среди которых ребенок, ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

Согласно данным оперштаба, в поселке Ракитное FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, в результате чего пострадал мужчина. С осколочными ранениями он обратился в местную ЦРБ, где ему оказали первую медицинскую помощь. Бригада "скорой" транспортирует его в больницу областного центра.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект и автомобиль пострадали три человека. Медики транспортирует мужчину с осколочными ранениями головы, бедра и спины в Белгород.

Молодой человек 18 лет и ребёнок 15 лет получили акубаротравмы. От госпитализации они отказались.

На месте атаки загорелись автомобиль и коммерческий объект - пожарными расчетами очаги возгорания потушены.

Согласно сообщению, на трассе Ракитное - Белгород около села Дмитриевка дрон атаковал легковой автомобиль - пострадали мужчина и женщина. Женщина с осколочными ранениями ног и мужчина с акубаротравмой. После оказания первой медпомощи они продолжат лечение амбулаторно.

В селе Белянка Шебекинского округа БПЛА ударил по территории предприятия - повреждено здание, а также оборудование.

Кроме того, по данным властей, в селе Косилово Грайворонского округа в результате двух сбросов боеприпасов с беспилотника повреждена крыша социального объекта.

В селе Сергиевка Краснояружского округа БПЛА атаковал коммерческий объект, в результате чего повреждены крыша и стены.

Помимо этого, в ряде населенных после атак ВСУ повреждены частные домовладения и автомобили.

Ранее сообщалось, что вследствие атаки украинского дрона на гражданский автобус погиб один человек и девять пострадали. "Количество пострадавших в результате утренней атаки беспилотника на автобус предприятия в Ракитянском округе увеличилось до 10 человек. Женщина с акубаротравмой обратилась в городскую больницу №2 Белгорода. Лечение продолжит в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.

Белгородская область
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