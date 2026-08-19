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TikTok оштрафован на общую сумму 6 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал сервис TikTok виновным в неудалении запрещенного в РФ контента, сообщили в среду в Мосгорсуде.

"TikTok Pte.Ltd назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 3 млн рублей по каждому из двух административных протоколов", - сообщили в суде.

Ранее в среду суд оштрафовал TikTok по аналогичному правонарушению на 3 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафа составила 6 млн рублей.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Ранее TikTok неоднократно привлекался к ответственности российскими судами за различные административные нарушения.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.

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