Власти РФ разрешили до конца года включать в биржевой норматив продажи на АЗС с пределом цен

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило производителям бензина и дизеля до конца 2026 года при выполнении минимального норматива обязательных продаж топлива на бирже учитывать объемы, реализованные на автозаправочных станциях, которые заключили соглашения с регионами об установлении предельного уровня цен на топливо и предоставляют сведения о реализуемом бензине и дизеле.

Соответствующе постановление подписано, сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров.

"Решение принято для приоритетного обеспечения топливом таких АЗС, что в свою очередь будет способствовать поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке", - отмечает правительство.

Также предусмотрена возможность учета в минимальном нормативе обязательных продаж топлива на бирже, реализованного как отдельными заводами, так и несколькими в совокупности в рамках одной компании. Это решение принято для поддержки производителей бензина и дизеля.

Изменение правил биржевых торгов нефтепродуктами стало одной из мер по стабилизации топливного рынка страны, который в последние месяцы периодически сталкивается с дефицитом из-за внеплановых ремонтов НПЗ на фоне высокого спроса. Так, правительство ввело до конца года сниженный норматив обязательных продаж бензина на биржевых торгах в размере 10% . При этом до 8% объема может быть зачтено за счет подтвержденных адресных поставок (сельхозпроизводителям, организациям, обеспечивающим северный завоз, строительным организациям, РЖД, тепловым и электростанциям), не менее 2% сохраняется в качестве обязательного объема свободной реализации на биржевых торгах.

Для дизельного топлива при нормативе 16% - до 13% может быть исполнено посредством адресных поставок, а не менее 3% по-прежнему подлежит обязательной реализации на открытых биржевых торгах. Перечни потребителей формируются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

Также Петербургская биржа внедрила механизм поставки бензина только конечным потребителям и сформулировала понятие конечных потребителей. Механизм продажи "конечникам" доступен только через ОТП РЖД.

Кроме того, до 31 января 2027 года действует полный запрет на экспорт бензина, а до конца октября - запрет на вывоз дизтоплива для компаний-производителей. Накануне вице-премьер Александр Новак сказал, что власти мониторят ситуацию, и в случае перепроизводства дизеля будут рассматривать вопрос о частичном открытии экспорта.