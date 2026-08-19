Почти 36% выпускников в этом году сдавали ЕГЭ по естественно-научным направлениям

Абитуриенты стали чаще выбирать инженерные направления, возросла популярность фундаментальной и прикладной физики

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Более трети выпускников сдавали ЕГЭ по естественно-научным специальностям в этом году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Всего же в этом году почти 36% выпускников выбрали ЕГЭ по естественно-научным направлениям", - сказал Чернышенко журналистам в среду.

Он добавил, что, предварительно, средний балл ЕГЭ по этим направлениям вырос на 3,5 балла в сравнении с прошлым годом.

В свою очередь глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в этом году абитуриенты стали чаще выбирать инженерные направления. Так, направление "Строительство" вытеснило "Рекламу и связи с общественностью" из топ-10 самых популярных направлений подготовки.

Кроме того, возросла популярность фундаментальной и прикладной физики: число заявлений увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, также выпускники все чаще выбирают специальности по самолето- и ракетостроению, отметил Фальков.

"В 1,8 раза увеличилось число заявлений по направлениям "Ядерные реакторы", "Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей", "Градостроительство". В 1,7 раза - по направлениям биоинженерии и биоинформатики", - подчеркнул Фальков.

Как отметил Чернышенко, в ходе приемной кампании 2026/2027 учебного года свыше 1,2 млн абитуриентов подали документы в вузы, 94% заявлений были поданы через сервис "Поступи онлайн" - это на 21% выше, чем в прошлом году.

"На высоком уровне остается количество бюджетных мест, выделенных университетам. Если в 2025 году вузам было установлено 619 тыс. бюджетных мест, то в нынешнюю приемную кампанию это число достигло 620 481, из них 446 692 места выделены на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования", - сказал вице-премьер.