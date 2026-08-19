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Белгородец получил 15 лет заключения за госизмену и призывы к экстремизму

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал жителя Белгорода виновным в госизмене, участии в террористической организации и призывах к экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба УФСБ России по Белгородской области в среду.

Ему назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с (последующим) ограничением свободы на 1 год.

По информации пресс-службы УФСБ, фигурант в июле 2024 года через один из мессенджеров по собственной инициативе установил контакт с представителем военизированной украинской организации, признанной в России террористической, и вступил в нее. Затем по заданию куратора он размещал в открытой группе в мессенджере сообщения с предложением вступать в ряды данной террористической организации.

"Кроме того, житель Белгорода размещал в чате указанного интернет-ресурса высказывания, в которых оправдывал терроризм, а также призывал к убийству представителей различных этнических групп", - отмечается в пресс-релизе.

Его действия квалифицированы по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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