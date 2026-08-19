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Росстат уточнил данные по сокращению посевных площадей в 2026 году

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Росстат уточнил данные по посевным площадям в России в 2026 году, опубликованные 7 августа 2026 года.

По новым данным, посевные площади под сельхозкультурами в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в 2026 году составили 77,3 млн га (по данным весеннего учета) против 79,5 млн га (окончательные данные) в 2025 году.

Ранее сообщалось о 76,8 млн га в текущем году. Таким образом, снижение по сравнению с 2025 годом составило 2,8%, а не 3,4%.

Посевы зерновых и зернобобовых культур снизились до 41,1 млн га (40,8 млн га по прежней оценке) с 43,7 млн га в прошлом году. В том числе озимые зерновые культуры были посеяны на 17,2 млн га против 17 млн га в 2025 году, из них пшеница - на 15,98 млн га против 15,87 млн га. Яровые зерновые и зернобобовые были посеяны на 23,9 млн га (23,6 млн га) против 26,7 млн га, в том числе пшеница - на 9,68 млн га (9,49 млн га) против 11,1 млн га соответственно.

Общая площадь под пшеницей сократилась до 25,7 млн га (25,5 млн га) с 26,9 млн га, рожью - до 379 тыс. га (377 тыс. га) с 451 тыс. га, кукурузой на зерно - до 2,5 млн га с 2,6 млн га, ячменем - выросли до 6,92 млн га (6,89 млн га) с 6,65 млн га.

По данным Росстата, в сельхозорганизациях посевная площадь сократилась до 50,6 млн га (50,2 млн га по прошлой оценке) с 51,9 млн га в 2025 году, в том числе под зерновыми и зернобобовыми культурами - до 26,8 (26,7 млн га) с 28,3 млн га, из которых 16,7 млн га (16,6 млн га) пришлось на пшеницу (17,4 млн га в 2025 году).

Посевные площади под гречихой в хозяйствах всех категорий сократились до 708 тысяч га (683 тысячи га) с 751 тыс. га, под овсом - до 1,5 млн га с 1,7 млн га, под рисом - до 146 тыс. га с 201 тыс. га, под просом - до 160 тыс. га (157 тыс. га) с 244 тыс. га.

Площади под зернобобовыми культурами уменьшились до 2,9 млн га с 4,1 млн га в 2025 году, в том числе под горохом - до 1,79 млн га (1,78 млн га) с 2,25 млн га соответственно.

Площадь под масличными культурами выросла до 22,5 млн га (22,1 млн га) с 21,1 млн га. Из них подсолнечник занял 12,2 млн га (11,96 млн га) против 11,08 млн га в 2025 году. Площади под соей сократились до 4,2 млн га (4,1 млн га) с 4,8 млн га, под масличным льном - до 1,89 млн га (1,86 млн га) с 1,96 млн га, под рапсом - выросли до 3,9 млн га (3,8 млн га) с 2,97 млн га.

Сахарная свекла посеяна на 1,15 млн га против 1,2 млн га годом ранее, картофель - на 968 тыс. га (982 тыс. га) против 993 тыс. га, овощи открытого грунта - на 437 тыс. га (439 тыс. га) против 461 тыс. га, бахчевые продовольственные культуры - на 95 тыс. га (94 тыс. га) против 90 тыс. га.

Данные Росстата не учитывают статистику по новым регионам.

Росстат
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