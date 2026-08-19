"ЕР" предложила упростить прием детей россиян в школы и детсады без постоянной регистрации

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Предложения о приеме граждан РФ в школы и детские сады без постоянной регистрации будут учтены в обновленной Народной программе "Единой России", заявила председатель комиссии Генерального совета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

"Считаем, что порядок приема детей в школы, детские сады необходимо упростить и привязать к фактическому месту проживания семьи. Подтвержденный договор аренды и официальное трудоустройство родителей могут стать основанием для зачисления ребенка в школу или детский сад при наличии свободных мест", - приводят в пресс-службе партии слова Кузнецовой.

По ее словам, предложения по изменению порядка приема в дошкольные и общеобразовательные учреждения будут учтены при обновлении Народной программы. "Место учебы ребенка должно определяться реальной жизнью семьи, и формальный подход тут недопустим", - отметила зампредседателя Госдумы.

Кузнецова сообщила, что в Общественные приемные "Единой России" поступают обращения от родителей, которые сталкиваются с отказом зачисления ребенка в детский сад, школу из-за отсутствия постоянной регистрации по месту жительства. Вместе с тем, ситуации бывают самые разные - переезд в другой регион или даже район внутри региона, добавила она.