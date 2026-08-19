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Житель Приангарья получил 15 лет за попытку воевать на стороне Украины

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал жителя Иркутской области виновным в попытке пересечь государственную границу для участия в военных действиях против России, сообщает пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

Его приговорили к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Установлено, что фигурант 2005 года рождения "по собственной инициативе принял решение вступить в военизированную украинскую организацию, запрещенную в РФ, для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации. Обвиняемый рассчитывал занять должность в подразделении разведки террористической структуры", говорится в сообщении.

Подсудимому инкриминировали ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ).

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали подсудимого в Шебекинском округе Белгородской области, где он планировал пересечь границу с Украиной.

Белгородская область Иркутская область
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