Турист из Индии погиб в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спасатели выдвинулись на помощь находящейся в горах Кабардино-Балкарии группе туристов, в составе которой погиб иностранный гражданин, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике в среду.

"Сегодня в 18:00 поступила информация о том, что на склоне горы Чегет на высоте около 2700 метров группа туристов попросила о помощи. По предварительной информации, погиб турист из Индии", - говорится в сообщении.

На помощь к тургруппе направлены 11 спасателей и две единицы техники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Прокуратура республики взяла на контроль установление обстоятельств гибели иностранного туриста в Эльбрусском районе КБР.