Военные в течение дня поразили 438 украинских БПЛА над регионами РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.