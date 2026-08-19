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Военные в течение дня поразили 438 украинских БПЛА над регионами РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в течение дня с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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