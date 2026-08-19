Аэропорт Краснодара может скорректировать расписание из-за временных ограничений
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара ("Пашковский") может скорректировать расписание рейсов в связи с временными ограничениями на полеты в районах Краснодарского края, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщалось, аэропорты Краснодара и Геленджика дважды в среду приостанавливали работу.