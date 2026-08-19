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Аэропорт Краснодара может скорректировать расписание из-за временных ограничений

Аэропорт Краснодара может скорректировать расписание из-за временных ограничений
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара ("Пашковский") может скорректировать расписание рейсов в связи с временными ограничениями на полеты в районах Краснодарского края, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.

Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, аэропорты Краснодара и Геленджика дважды в среду приостанавливали работу.

Краснодар Росавиация
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