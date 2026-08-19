Тело туристки из Индии эвакуировали с высоты 2700 м в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спасатели провели операцию по эвакуации тела иностранной гражданки, погибшей на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике в среду.

"Погибшей оказалась 51-летняя туристка из Индии. Тело женщины эвакуировали на поляну Чегет, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

К работам по эвакуации привлекались 11 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее сообщалось, что вечером 19 августа спасатели выдвинулись на помощь находящейся в горах Кабардино-Балкарии на высоте около 2700 метров группе туристов, в составе которой погибла гражданка Индии.