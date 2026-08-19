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Топливо в Севастополе в четверг будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Топливо в четверг поступит в свободную продажу и по QR-кодам в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Продажа четырех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. ДТ NP и АИ-100 в свободной продаже (...) На АЗС "Атан" в свободной продаже ДТ и ДТ Ультра", - написал Развожаев в своем канале в Max.

На обеих сетях разрешено заливать топливо в канистры для заправки домашних генераторов.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму. 14 августа Развожаев сообщил, что нормализация поставок и доступности топлива в Крыму и Севастополе ожидается к началу сентября.

Михаил Развожаев Севастополь
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