Москва готова продолжать работу с Вашингтоном по нормализации отношений

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Москва готова к совместной работе с американскими партнерами для комплексной нормализации двусторонних отношений, заявила в интервью газете "Известия" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как было условлено в ходе переговоров 23 июля министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио в Маниле, готовы продолжать работу с американскими партнерами, добиваясь перехода к предметному обсуждению приоритетных для нас задач, решение которых должно стать залогом успешной и комплексной нормализации двусторонних отношений", - подчеркнула Захарова.

С момента запуска в феврале 2025 года диалога по устранению "раздражителей" по каналу МИДа и Госдепартамента на регулярной основе проводятся двусторонние встречи по разрешению многочисленных накопившихся проблем в российско-американских отношениях, отметила Захарова.

"Нами неизменно и твердо ставится ребром вопрос о необходимости перехода от важных, но технических вопросов деятельности дипмиссий к прорывным задачам, таким как возврат российской конфискованной дипсобственности, а также возобновление прямого авиасообщения", - сказала она.

"Несмотря на достигнутые подвижки в деле восстановления полноценной деятельности дипломатических миссий, работу нашего посольства и генеральных консульств возобновить в полной мере пока не удается из-за вязкости переговорного процесса и различия в подходах. (...) Что касается логистики самих встреч по "раздражителям", то мы по "джентльменской" договоренности с американцами не анонсируем их, считая важным вести диалог в данном формате в режиме тишины. Можем лишь сказать, что сроки следующего контакта сейчас прорабатываются", - сообщила официальный представитель МИД РФ.