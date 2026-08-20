Что случилось этой ночью: четверг, 20 августа

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Заявление представителя МИД Марии Захаровой, атака БПЛА ВСУ в ДНР, начало экономической войны США против Ирана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Москва готова выслушать новые инициативы Вашингтона по Украине, однако договорённостей о новой встрече с американскими представителями пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Президент США Дональд Трамп объявил о начале операции по мощному экономическому давлению на Иран. По его мнению, Тегеран упустил возможность заключить сделку с США по спорным вопросам.

- Американские военные тайно создали судоходный коридор в Ормузском проливе для ежедневной транспортировки миллионов баррелей нефти. Об этом сообщает Axios. По словам американского чиновника, США контролируют южный фарватер пролива уже два месяца, а КСИР может лишь создавать неудобства.

- Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в результате атак украинских беспилотников на территории ДНР в среду. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

- Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Топливо, привезенное в Россию из-за границы, было продано с базиса Кола в Мурманской области.

- Москва готова к совместной работе с американскими партнерами для комплексной нормализации двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сославшись на договорённости Лаврова и Рубио.

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