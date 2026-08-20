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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло возле Северных Курил

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано рано утром в четверг в Тихом океане возле Северных Курил в Сахалинской области, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 141 км южнее города Северо-Курильска (остров Парамушир), очаг залегал на глубине 68 км под морским дном.

По данным Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, в Северо-Курильске это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

Тревога цунами не объявлялась.

РАН Сахалинская область Северные Курилы
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