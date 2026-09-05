Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано возле Южных Курил

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в субботу в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано 5 сентября в 10:52 местного времени (02:52 мск) в Тихом океане с эпицентром в 144 км восточнее села Рейдово на о. Итуруп. Очаг залегал на глубине 44 км под морским дном", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов в населенных пунктах на Итурупе. Тревога цунами не объявлялась.