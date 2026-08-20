Силы ТОФ РФ на учениях провели практические ракетные стрельбы в районе Южных Курил

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Крейсер "Варяг", атомная подлодка "Омск" и береговой комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях выполнили ракетный удар по кораблям условного противника вблизи побережья Южных Курильских островов, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Экипаж гвардейского ракетного крейсера "Варяг" произвел практический пуск двух противокорабельных ракет "Вулкан", атомная подводная лодка "Омск" выполнила залповую стрельбу крылатыми ракетами "Гранит", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья одного из островов Курильской гряды выполнил стрельбу противокорабельной ракетой "Оникс", - сообщили во флоте.

По его информации, стрельба велась по групповой цели, которая находилась на удалении свыше 300 километров. "Выдача целеуказания на командный пункт группировки разнородных ударных сил обеспечивалась морской авиацией Тихоокеанского флота", - сказали в пресс-службе ТОФ.

Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей, сообщил флот.

"Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации", - заявили в ТОФ.

Ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Омск" относится к проекту 949А. Подлодку спустили на воду в 1993 году, в начале 1994 года подлодка вошла в состав 1-й флотилии Северного флота. В конце августа 1994 года экипаж "Омска" совершил межфлотский переход на Камчатку. С 2015 по 2019 год подлодка "Омск" проходила ремонт и модернизацию, после чего была возвращена в состав ТОФ.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Комплекс способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. "Бастион" оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс", дальность её полета составляет до 500 км. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс".