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Около 90 беспилотников уничтожено над Ростовской областью за ночь

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Порядка 90 дронов ВСУ нейтрализовано над шестью муниципалитетами Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь утром в четверг.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено порядка 90 БПЛА в 6 районах области: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Верхнедонском", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил Слюсарь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 августа 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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