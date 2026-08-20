Около 90 беспилотников уничтожено над Ростовской областью за ночь

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Порядка 90 дронов ВСУ нейтрализовано над шестью муниципалитетами Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь утром в четверг.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено порядка 90 БПЛА в 6 районах области: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Верхнедонском", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил Слюсарь.