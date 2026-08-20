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В Севастополе временно ограничено электроснабжение

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об временном ограничении энергоснабжения, необходимом для восстановления работы электрических сетей за пределами города после перегрузки.

"В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что на объектах введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

По данным Развожаева, подача электроэнергии планируется в течение нескольких часов.

Михаил Развожаев Севастополь
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