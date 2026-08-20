Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренное снижение на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины; некоторую поддержку рынку оказывает опубликованная накануне макроэкономическая статистика.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2168,08 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,8%.

Подешевели акции "Северстали" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "ФосАгро" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), МКПАО "Яндекс" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,3%).

Подорожали акции "Полюса" (+2,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), МКПАО "ВК" (+0,6%), "МТС" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Снижение потребительских цен в РФ фиксируется третью неделю подряд: с 11 по 17 августа оно составило 0,02% после снижения на 0,06% с 4 по 10 августа и также на 0,02% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат. Дефляция объясняется сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Из данных за 17 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 августа ускорилась до 6,09% с 6,06% на 10 августа (и 5,98% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики.

Плодоовощная продукция за неделю с 11 по 17 августа подешевела на 2,1% после снижения цен на 1,1% неделей ранее. Цены на бензин с 11 по 17 августа поднялись на 0,51% после снижения на 0,60% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 18,33%), на дизельное топливо снизились на 0,42% после снижения на 1,39% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 18,41% больше).

Цены производителей промышленных товаров в РФ в июле 2026 года просели относительно предыдущего месяца на 2,5% после понижения на 0,1% в июне, роста на 2,5% в мае, на 6,1% в апреле и на 2% в марте, сообщил Росстат. Динамика цен производителей в июле снова разошлась с ожиданиями рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале августа аналитики прогнозировали рост на 0,7% (в июне рынок ждал также роста, на 0,6%, хотя динамика оказалась отрицательной). В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в июле упали на 14,2% после снижения на 6,3% в июне, в том числе в сфере добычи нефти и природного газа они просели на 20,7% (после снижения на 8,5% в предыдущем месяце). В обрабатывающих отраслях цены производителей в июле относительно предыдущего июня поднялись на 0,6% (месяцем ранее - рост на 1,8%).

Инфляционные ожидания населения РФ в августе снизились до 13,7%, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что в июле инфляционные ожидания населения РФ подскочили с 12,4% до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет. Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе снизилась до 14,3% с 15,1% в июле. Свежий опрос проводился 4-13 августа 2026 года.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду. Поддержку рынку акций оказало падение доходности гособлигаций США после заявления Минфина об увеличении объемов обратного выкупа долгосрочных долговых обязательств (с погашением через 10-30 лет) в рамках операций по поддержке ликвидности на рынке. Объем выкупа будет увеличен с максимум $2 млрд до не менее $4 млрд за одну операцию на период с 9 сентября по 4 ноября. На этот период запланировано семь таких операций.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует небольшой рост (+0,15%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 20 августа.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг также наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, материкового Китая, Японии, Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,2-6,5%.

Мировые цены на нефть 20 августа утром демонстрируют небольшой рост после умеренного повышения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,15%, до $91,76 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,06%, до $85,88 за баррель.